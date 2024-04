1 Polizisten stehen vor dem Eingang der Universitätsbibliothek in Mannheim. Foto: dpa/René Priebe

Ein Mann mit einer Machete randaliert am Dienstag in der Bibliothek der Universität Mannheim. Die Polizei schießt auf ihn. Er stirbt kurz darauf im Krankenhaus. Das Landeskriminalamt ermittelt.









In Folge der tödlichen Schüsse auf einen mit einer Machete bewaffneten Mann in einer Mannheimer Universität wird nun auf Hochtouren ermittelt. Die Einzelheiten zu dem Vorfall am Dienstagabend seien weiterhin noch unklar, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittle nun. Die Ermittler befragen unter anderem Zeugen, machen ballistische Untersuchungen, und begutachten Schmauchspuren um so das Geschehen nachvollziehen zu können. Auch die Leiche des 31-Jährigen solle obduziert werden.