104 Personen haben an der Blumen-Rallye Eutingen im Gäu am Sonntagnachmittag teilgenommen.

Die UNI Eutingen und Bürgermeister Markus Tideman ehrten die Gewinner vor dem Eutinger Rathaus.

Vom starken Wind ließen sich die Teilnehmenden, die mit dem Fahrrad unterwegs waren, nicht abhalten. Auch der fünfjährige Pauli aus Ergenzingen unternahm mit seinen Eltern die erste Radtour bei der Blumen-Rallye. In Weitingen am Flori angekommen, zeigten seine Eltern die Fotos der Narzissen und Tulpen dem Streckenposten Rebecca und Rüdiger Raible. „Ah, das ist an der Heinrich-Heine-Straße“, sagte Rebecca Raible und stempelte ein „W“ auf die ausgelegten Stempel-Karten.

Wer Lust hatte, konnte sich das neue Blumen-Geschäft „Flori“ und die Kreativwerkstatt „Gedankengut“ von Vanessa Vorauer anschauen. Gut eingepackt ging es weiter mit dem Rad nach Rohrdorf, an die Bushaltestelle vor dem Rathaus. Dort schauten sich Susanna und Selina die Fotos an und stempelten ein „R“ auf die Stempelkarte. „Gefällt es Ihnen“, hakt Selina nach und erhält einige positive Rückmeldungen.

Nicht gedacht, dass so viele mitmachen

In Göttelfingen hat Maja Raible 17 Minuten nach Start der Blumen-Rallye schon 33 Teilnehmende notiert. „Wir hätten nicht gedacht, dass so viele mitmachen. Richtig toll“, erklärt die Weitingerin, die ihrer Mama Rebecca Raible als Streckenposten hilft. „Bei uns sind schon sehr viele mit dem Rad vorbeigekommen, wenige mit dem Auto“, erklärt Maja Raible. Ihre Mama bilanziert ungefähr halb halb. Sie dankt vor allem Leo Mergel, der sich gemeinsam mit seiner Gerde stark hineingekniet hat, fügt Rebecca Raible hinzu: „Die waren ja Tag und Nacht für die Aktion im Einsatz. Was die alles gemacht haben, unbeschreiblich.“

Umso freudiger war Vanessa Vorauer an der letzten Station, in Eutingen vor dem Rathaus, wo sie den „E“ Stempel auf die Stempelkarte drückte. So mancher holte sich noch ein Getränk oder einen Kuchen an der Versorgungsstation der Prinzengarde der NZ Eutingen. Danach warfen die Teilnehmenden ihre Karte in die große Urne bei Leo Mergel, der eine Nummer dafür ausgab.

Dort erfuhren die Teilnehmenden, dass unter UNI-Projektleitung von Michael Platz im November mit zahlreichen Vereinen und Jugendlichen rund 22 000 Blumenzwiebel gepflanzt wurden. Mit der Eutinger Blumen-Rallye sollte das Ergebnis dieser Arbeit ins Bewusstsein der Bevölkerung gerufen werden – und zwar in Form einer Rallye durch alle Ortsteile – verbunden mit attraktiven Gewinnen.

Bürgermeister Markus Tideman lobte das große Engagement und dankte allen Teilnehmenden, Mitwirkenden und beschrieb die Aktion als sehr gelungen. Gemeinsam mit seiner Tochter Isabella zog er die Gewinner: Den 25-Euro-Gutschein fürs Flori oder für Gedankengut gewannen Jürgen Stark, Lia Rakoczy, Brigitte Stark, Moritz Platz, Leo Metzner, Matthias Diegeser, Hermann Feinler für den DRK-OV Eutingen und Jutta Schäfer. Eigentlich hatte sich Glücksfee Isabella selbst gezogen, doch Michael Platz meinte, sie bekomme von der UNI eine tolle Überraschung.

Den 50-Euro-Gutschein vom Weltladen gewann Romi Zschirpe, Vanessa Hahn, Ella Erbay (6000. Bürgerin der Gemeinde Eutingen) und Nadine Krauß.

Den Getränke-Gutschein gewinnt ein Mitarbeiter

Beim Hauptpreis, dem 100 Euro-Gutschein von Getränke Digeser, war der Lacher groß. Glücksfee Isabella zog Elisabeth Meitz, deren Mann Hartmut bei Digeser arbeitet. „Es geht alles mit rechten Dingen zu“, betonte Leo Mergel. Immerhin könne die Glücksfee Isabella nicht lesen und daher wurde fair ausgelost. Doch keiner der Teilnehmenden ging leer aus und so durfte sich jeder mit seiner Nummer zwei Tüten Blumen-Samen abholen.