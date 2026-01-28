Unheimliche Erfahrung: Geisterhotel in Baiersbronn sorgt für Ärger bei Touristen

Ein gespenstisches Erlebnis hatten zwei Touristen kürzlich in Baiersbronn: Nachdem sie online ein Zimmer gebucht hatten, fanden sie das Hotel zwar offen vor. Vor Ort war aber niemand.
Es sollte nur eine Zwischenstation auf einem Ausflug nach Baden-Württemberg werden: Ein Schweizer Touristenpaar hat im Oktober über eine bekannte Online-Buchungsplattform ein Zimmer im Hotel Tannengrund im Baiersbronner Teilort Mitteltal gebucht. Doch statt einer erholsamen Nacht erlebte das Paar eine Szene wie aus einem Horrorfilm.