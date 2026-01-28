Unheimliche Erfahrung: Geisterhotel in Baiersbronn sorgt für Ärger bei Touristen

Ein gespenstisches Erlebnis hatten zwei Touristen kürzlich in Baiersbronn: Nachdem sie online ein Zimmer gebucht hatten, fanden sie das Hotel zwar offen vor. Vor Ort war aber niemand.

Es sollte nur eine Zwischenstation auf einem Ausflug nach Baden-Württemberg werden: Ein Schweizer Touristenpaar hat im Oktober über eine bekannte Online-Buchungsplattform ein Zimmer im Hotel Tannengrund im Baiersbronner Teilort Mitteltal gebucht. Doch statt einer erholsamen Nacht erlebte das Paar eine Szene wie aus einem Horrorfilm.

Denn als sie am späten Abend ankamen, fanden sie das Hotel zwar unverschlossen vor, doch einchecken konnten sie nicht. „Die Rezeption war leer“, berichtet der Schweizer im Gespräch mit unserer Redaktion.

Seine Partnerin erzählt: „Überall war Licht. Es sah schon so aus, als ob jeden Moment jemand um die Ecke kommen würde.“ Doch es kam niemand. Bis Mitternacht versuchte das Paar über verschiedene Telefonnummern die Besitzer des Hotels zu kontaktieren –allerdings vergeblich.

Kein Mensch zu sehen

Auch schaute sich das Paar im Hotel um, in der Hoffnung jemanden zu finden. Doch das Hotel war menschenleer. „Man hat tatsächlich auch manchmal was gehört. Ich habe gedacht, vielleicht sind hier wirklich noch irgendwelche Gäste. Aber es war kein Mensch zu sehen“, berichtet die Schweizerin.

Und sie machte weitere unheimliche Entdeckungen: Denn im Hotelrestaurant seien die Stühle durcheinandergestanden, alles sei dreckig und die Tische seien nicht ordentlich gedeckt gewesen. „Als wäre das Restaurant überstürzt verlassen worden“, so der Eindruck der Touristin.

Unerträglicher Geruch nach Verwesung

Zudem habe eine Abstellkammer offen gestanden. Dort hätten sämtliche Küchenutensilien auf dem Boden verstreut gelegen. In der Luft habe ein unerträglicher Geruch gehangen, als würde dort etwas verwesen. Der Sache auf den Grund gehen wollte sie nicht. „Das war mir einfach zu unheimlich.“

Das Paar suchte sich schließlich für die Nacht eine andere Unterkunft. Am nächsten Tag versuchten sie noch mal, die Unterkunft telefonisch zu erreichen. Doch erneut sei niemand rangegangen. Die Buchungsplattform hat später dann den bereits bezahlten Betrag für die Übernachtung zurückgebucht. Auch hat der Tourist aus der Schweiz Anzeige erstattet. Er wirft dem Betreiber des Hotels Betrug vor.

Dass das Paar aus der Schweiz offenbar mit ihren schlechten Erfahrungen nicht alleine ist, zeigen auch Bewertungen der Unterkunft im Internet. So häufen sich vor allem in den vergangenen Monaten Berichte, wonach die Rezeption nicht besetzt war und Gäste sogar mehrere Schlüssel ausprobieren mussten, um den richtigen für ihr Zimmer zu finden.

Eingangstür verschlossen

Auch gibt es Berichte über eine mangelhafte und defekte Ausstattung der Zimmer. Andere Kunden beklagen, dass es zeitweise keinen Strom oder kein Wasser in den Zimmern gegeben habe.

Mittlerweile scheint das Hotel aber geschlossen zu sein. Als sich unsere Redaktion vor Ort ein Bild machen will, ist das Gebäude verrammelt. An der Eingangstür hängt ein handgeschriebener Zettel in Klarsichtfolie. „Hotel geschlossen“, steht darauf.

Der Betreiber des Hotels war für eine Stellungnahme zu den Vorwürfen bislang nicht zu erreichen.