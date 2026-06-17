Unheilbare Krankheit: Lungenfibrose – manchmal hilft nur eine Transplantation

Lungenfibrose lässt das Gewebe vernarben und erschwert die Atmung. Medikamente können das Fortschreiten bremsen – doch oft bleibt nur eine Transplantation als Ausweg. Wie das Leben danach weitergeht.
Berlin - Bei einer Lungenfibrose, unter der die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit leidet, vernarbt das Gewebe des Organs immer stärker. Die Atmung wird erschwert. Die Krankheit ist nicht heilbar, ihr Voranschreiten kann jedoch durch Medikamente oder Bekämpfung der Ursachen verzögert werden. Manchmal muss die Lunge transplantiert werden – so wie bei Mette-Marit, die nun eine neue Lunge erhalten hat.