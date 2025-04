Unglücke: Dutzende Tote bei Einsturz von Disco-Dach in Santo Domingo

Dutzende Tote bei Einsturz von Disco-Dach in Santo Domingo

4 Während eines Merengue-Konzerts stürzte das Dach der Diskothek auf die Feiernden. Foto: Uncredited/Noticias SIN via AP/AP/dpa

Ein ausgelassenes Merengue-Konzert in der Dominikanischen Republik endet in einer Katastrophe. Auch Stunden nach dem Unglück suchen die Einsatzkräfte unter den Trümmern noch immer nach Überlebenden.









Link kopiert



Santo Domingo - Die Zahl der Todesopfer nach dem Einsturz des Dachs einer Diskothek in der Dominikanischen Republik ist auf mindestens 66 gestiegen. 155 weitere Menschen wurden bei dem Unglück in dem Club Jet Set in der Hauptstadt Santo Domingo verletzt, wie der Leiter des Katastrophenschutzes, Juan Manuel Méndez, lokalen Medien sagte.