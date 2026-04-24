Unglück vor Brasiliens Küste: Malizia Explorer-Mitsegler verunglückt

Ein Mitsegler des Forschungsschiffs «Malizia Explorer» ist nach Angaben des Teams von Boris Herrmann vor der brasilianischen Küste im Wasser ums Leben gekommen. Das Team reagiert geschockt.
Fernando de Noronha - Ein Crewmitglied des Forschungsschiffs "Malizia Explorer" des Solo-Weltumseglers Boris Herrmann ist nach Angaben des Teams vor der brasilianischen Küste tödlich verunglückt. Das Team Malizia sei zutiefst betrübt, gemeinsam mit der Familie den Tod des 32-Jährigen aus Deutschland zu bestätigen, hieß es in dem Statement vom Donnerstag. Der Unfall hatte sich am Mittwoch im Bereich von Fernando de Noronha, einer Inselgruppe vor der Küste Brasiliens, ereignet.