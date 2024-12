Auch im Dezember gehört die Lagunenstadt zu Italiens meistbesuchten Städten. Nun kam es zu einem Unfall, an dem ein Linienboot beteiligt war.

Venedig - Beim Zusammenstoß zweier Boote in der italienischen Lagunenstadt Venedig sind mehrere Menschen verletzt worden. In der Nähe einer Anlegestelle prallte ein privat genutztes Sportboot auf eines der Vaporetto-Linienboote, die für den öffentlichen Nahverkehr im Einsatz sind, wie die Verkehrsgesellschaft ACTV berichtete.

Dabei stürzte eine Frau in dem Vaporetto so heftig zu Boden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein anderer Fahrgast kam in die Klinik, weil er sich durch Glassplitter verletzt hatte. Drei Passagiere mit leichten Verletzungen konnten ambulant versorgt werden.

Sportboot kam offensichtlich von Route ab

Die Kollision ereignete sich nach diesen Angaben in der Nähe der Anlagestelle Sant'Elena im Stadtviertel Castello. Nach ersten Erkenntnissen kam das Sportboot von seiner Route ab und fuhr dann auf das Vaporetto auf. In die Ermittlungen schalteten sich auch Polizei und Küstenwache ein.

Zur Nationalität der Verletzten und zum genauen Hergang machten die Behörden zunächst keine näheren Angaben. Venedig gehört zu den meistbesuchten Städten Italiens. Auch im Dezember halten sich dort zahlreiche ausländische Touristen auf.