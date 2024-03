Unglück: Fünf Skitourengänger sterben im Schneesturm in der Schweiz

1 Bergretter und Hubschrauber bereiten sich auf den Abflug zum Berg Tête Blanche in den Schweizer Alpen vor. Foto: -/Kantonspolizei Wallis/Keystone/dpa

Eine Skitour ist für eine Familie in der Schweiz zur Tragödie geworden. Fünf Menschen starben im schlechten Wetter. War ein Etappen-Rennen das Motiv für das tödliche Abenteuer?









Zermatt - In den Schweizer Alpen sind fünf von sechs vermissten Skitourengängern tot aufgefunden worden. Rettungskräfte hätten ihre Leichen am Sonntagabend im Gebiet des 3706 Meter hohen Tête Blanche entdeckt, teilte die Kantonspolizei Wallis am Montag mit. Der sechste Skitourengänger war auch am Nachmittag noch nicht gefunden worden, wie die Polizei mitteilte. "Die Suche läuft noch", so ein Sprecher.