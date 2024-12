Unglück: Kohlenmonoxidvergiftung: Deutscher Tourist stirbt in Italien

1 Ein deutscher Urlauber ist in Italien an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

In einem Ferienhaus entdeckt die Feuerwehr vier leblose deutsche Urlauber. Für einen 36-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Vermutet wird ein defekter Schornstein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.









Palermo - Tragisches Ende eines Weihnachtsurlaubs auf Sizilien: In einer Ferienvilla in der Kleinstadt Cefalù an der Nordküste der italienischen Insel ist ein deutscher Tourist ums Leben gekommen. Der 36 Jahre alte Mann starb durch eine Kohlenmonoxidvergiftung - möglicherweise durch einen defekten Kamin. Drei weitere Mitglieder der Familie, die nach Angaben aus Ermittlungskreisen aus dem Großraum Bremen kommt, mussten in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden.