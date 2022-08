1 In der Straße "An der Bismarckhöhe" in Wessingen kam das verunglückte Fahrzeug zum Stehen. Foto: Kauffmann

Eine schwer verletzte Autofahrerin und ein schrottreifes Auto sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der Kreisstraße 7111 ereignet hat.















Bisingen-Wessingen - Gegen 9.45 Uhr geriet die 18-jährige Fahrerin eines BMW Mini aus bislang ungeklärter Ursache auf der K7111 von Zimmern in Richtung Wessingen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Vermutlich durch Gegenlenken kam sie schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab, überquerte die von rechts einmündende Straße "An der Bismarckhöhe", bevor sie mit einem Verkehrszeichen kollidierte und sich überschlug.

Wer hat Hinweise?

Die Heranwachsende wurde durch den Unfall so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von geschätzten 4000 Euro. Es musste nachfolgend abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizei Balingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 07433/ 2640 zu melden.

Die Feuerwehr war nach dem Unfall mit 35 Einsatzkräften aus den Abteilungen Wessingen Zimmern und Bisingen vor Ort. Die Feuerwehr kümmerte sich unter anderem um ausgelaufenes Öl und Benzin.