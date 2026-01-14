Unglück in Thailand: Zug kracht in Baukran – mindestens 30 Tote

Dramatische Szenen in Thailand: Ein Zug rast in einen umgestürzten Baukran, Waggons entgleisen, es gibt ein Feuer. Retter versuchen stundenlang, Fahrgäste zu befreien.
In Thailand ist ein Passagierzug gerade mit voller Geschwindigkeit unterwegs, als die Katastrophe passiert: Ein massiver Baukran aus Stahl stürzt plötzlich herab. Der Zug mit fast 200 Menschen an Bord entgleist, ein Abteil fängt Feuer. Rettungskräfte und Behörden sprechen von mindestens 30 Todesopfern. Jedoch ist der genaue Unfallhergang auch Stunden später noch unklar.