Unglück in Schramberg: Das ist der Grund für den Brand

1 Die Fensterscheiben der Wohnung sind zugenagelt. Foto: Dold

Nach dem verheerenden Brand am Dienstag in der Hermann-Haas-Straße gibt es nun neue Erkenntnisse. Vor Ort zeugen noch verbrannte Fensterläden, geborstene Scheiben und viel verkohlte Wand von dem Unglück.









Patrick Zöller vom Polizeipräsidium Konstanz teilt zum Unglück mit: „Am Dienstagmittag ist es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hermann-Haas-Straße zu einem Brand mit insgesamt neun verletzten Personen gekommen. Gegen 12 Uhr mittags geriet nach derzeitigem Ermittlungsstand ein Heizstrahler aus bislang ungeklärter Ursache in einer Erdgeschosswohnung in Brand“.