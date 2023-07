Im Bereich Berneckstraße parkte ein 82-jähriger Autofahrer aus seiner Ausfahrt aus, um seine ebenfalls 82-jährige Ehefrau einsteigen zu lassen. Hierbei fuhr er, wie die Polizei mitteilt, gegen seine Ehefrau, so dass diese sich verletzte.

Der Autofahrer verständigte umgehend Rettungskräfte, welche die noch ansprechbare Frau in eine Klinik einlieferten. Auf dem Weg in die Klinik verschlechterte sich ihr Zustand zunehmend und sie erlag in der Klinik ihren Verletzungen.

Infos zu Unfallhergang

Ihr Mann, der später im Klinikum eintraf, erfuhr in der Klinik vom Tod. Notfallseelsorger betreuten ihn. Ein Sachverständiger wurde zu den Ermittlungen hinzugezogen, diese dauern an. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen zum Unfallhergang. Sachdienliche Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Zimmern o.R. unter der Telefonnummer 0741/34879-0 entgegen.