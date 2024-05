5 Nach dem schweren Unfall waren drei Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Am Samstagabend sind vier 13-Jährige durch ein Hallendach in Remshalden gebrochen. Wie nun bekannt wurde, lief einer der Schwerverletzten noch los, um Hilfe zu holen.









Link kopiert



Ein Großaufgebot an Rettungskräften ist am Samstagabend in den Remshaldener Ortsteil Grunbach (Rems-Murr-Kreis) ausgerückt. In der Goethestraße waren vier Kinder im Alter von 13 Jahren auf das Dach einer Halle geklettert. Als sie ein Oberlicht betraten, brach dieses unter ihnen ein, die vier Teenager stürzten laut der Polizei rund acht Meter in die Tiefe. Der Leiter des DRK-Rettungsdienstes im Rems-Murr-Kreis, Marco Flittner, sagte gegenüber der Deutschen Presseagentur, die Kinder seien auf dem Boden im Inneren der Sporthalle gelandet.