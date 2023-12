Unglück in Österreich

1 Der Junge überlebt den Sturz nicht (Symbolbild). Foto: IMAGO/Panthermedia/Spitzi-Foto via imago-images.de

In der Nähe von Wien ist ein zwölfjähriger Schüler von einem Hotel-Vordach gestürzt. Der Junge überlebte nicht. Er gehörte zu einer etwa 30-köpfigen Schülergruppe.









Ein zwölfjähriger Rumäne ist in der Nähe von Wien von dem Vordach eines Hotels gestürzt und ums Leben gekommen. Der Junge hatte am Freitagmorgen ein Gangfenster des Hotels in der Gemeinde Wiener Neudorf geöffnet und war auf das Vordach gestiegen, wie die Polizei mitteilte.