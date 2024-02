Unglück in Oberfranken: Mann stirbt nach Kajak-Unfall – Ehefrau kann sich retten

1 Für den 58-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

Ein Ehepaar mach in Oberfranken einen Kajak-Ausflug, als die beiden mit ihren Booten kentern. Während sich die Frau retten kann, wird der Mann von der Strömung in die Tiefe gerissen.









Link kopiert



Ein Kajak-Ausflug mit seiner Frau auf dem Main hat für einen 58-Jährigen tödlich geendet. Das Paar war am Sonntagmittag an der Staustufe eines Wehrs bei Michelau (Landkreis Lichtenfels) mit seinen Booten gekentert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 52-Jährigen gelang es noch, sich ans Ufer zu retten. Ihr Mann wurde laut Polizei von der Strömung in die Tiefe gezogen.