Unglück in Namibia: Unternehmerfamilie stirbt bei Flugzeugabsturz – Ermittlungen könnten dauern

Was zum Absturz des Flugzeugs der Urlauberfamilie der Region Heilbronn in Namibia führte, ist weiter unbekannt. Die Untersuchung kann lange dauern.
Auf der Suche nach der Ursache für einen Flugzeugabsturz mit drei toten Urlaubern aus der Region Heilbronn dämpfen die namibischen Behörden die Erwartungen auf ein rasches Ergebnis. Es könne noch nicht gesagt werden, wann die am Montag eingeleitete Untersuchung abgeschlossen sei, sagte Philippine Lundama, der Direktor der Behörde für die Untersuchung von Flugunfällen.