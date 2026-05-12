Unglück in Namibia: Trauer in Heilbronn um Tote des Flugzeugabsturzes in Afrika

Die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und ihr Sohn sterben bei einem Flugzeugabsturz in Afrika. Die Trauer ist groß.
Nach dem Tod von drei Menschen aus der Region Heilbronn bei einem Flugzeugabsturz in Namibia trauern frühere Wegbegleiter der Opfer. Unter anderem waren bei dem Unglück die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und der gemeinsame Sohn ums Leben gekommen.