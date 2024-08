7 Einsatzkräfte räumten zur Bergung der zweiten Leiche Trümmer beiseite. Foto: Lando Hass/dpa

Seit dem Unglück an Dienstagabend hatte der Tote unter den Trümmern gelegen. Nun wurde er geborgen. Warum mussten dazu große Teile des Gebäudes abgerissen werden?









Link kopiert



Kröv - Vier Tage nach dem Hotel-Einsturz in Kröv an der Mosel ist die zweite Leiche geborgen worden. Es handele sich um den Hotelbesitzer, teilte die Polizei in Trier mit. Der Mann und eine Frau waren bei dem Unglück am späten Dienstagabend ums Leben gekommen. Die tote Frau war bereits am Mittwoch aus den Trümmern geholt worden.