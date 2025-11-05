Unglück in Kentucky: Mindestens sieben Tote bei Flugzeugabsturz in USA

Ein Frachtflugzeug stürzt kurz nach dem Start in Kentucky ab - und geht in einem riesigen Feuerball auf. Die Behörden verhängen eine Ausgangssperre und warnen: „Die Lage ist ernst.“
Nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs im US-Bundesstaat Kentucky ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens sieben gestiegen. Das teilte Kentuckys Gouverneur Andy Beshear mit. Er betonte, dass die Zahl noch weiter steigen könnte. Nach Polizeiangaben gibt es zudem mehrere Verletzte. Die Ursache des Absturzes in einem Außenbezirk der Großstadt Louisville war zunächst unklar.