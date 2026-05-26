Verrottete Balken, fehlende Sicherheitsnetze: Nach dem Tod von zwei Österreichern in Indonesien laufen Ermittlungen. Der Zustand der Brücke war offenbar desaströs. Gerät der Tourismus nun unter Druck?
Jakarta/Labuan Bajo - Als Reaktion auf den tödlichen Absturz zweier österreichischer Touristen von einer maroden Hängebrücke auf der indonesischen Insel Flores haben die Behörden Ermittlungen zum Zustand der Anlage eingeleitet. Tragende Holzbalken der Brücke am Wasserfall Cunca Wulang seien verrottet und Sicherheitsnetze zu etwa 90 Prozent zerstört gewesen, berichteten indonesischen Medien unter Berufung auf die Polizei.