Ein plötzliches Knacken, dann stürzt die Hängebrücke ein: Im Dschungel Indonesiens endet ein Ausflug für zwei Urlauber aus Österreich tödlich. Warum Rettungseinsätze im Land so schwierig sind.
Jakarta/Labuan Bajo - Zwei österreichische Touristen sind auf der indonesischen Insel Flores nahe einem beliebten Wasserfall tödlich verunglückt. Die beiden Urlauber stürzten nach Behördenangaben von einer Hängebrücke, die durch den Dschungel zum Cunca-Wulang-Waterfall führt, in die Tiefe. Das Gebiet ist ein beliebtes Ausflugsziel. Es liegt etwa zwei Autostunden vom bekannten Touristenort Labuan Bajo entfernt.