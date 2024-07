Unglück in Hardt: So geht es der Familie nach dem verheerenden Brand

1 Roland Broghammer vor dem, was von dem Hof seiner Familie nach dem schrecklichen Brand übrig geblieben ist. Foto: Niklas Ortmann

Die Familie Broghammer hat durch den verheerenden Brand ihres Hofes am Tischnecker Weg alles verloren. Als sie vor dem Nichts stehen, macht ihnen eine Welle der Hilfsbereitschaft Hoffnung.









Link kopiert



Eine ruhige Nacht hatte Roland Broghammer seit dem Brand Mitte Juni nicht mehr, wie könnte es anders sein. Zu präsent ist die Erinnerung an den Moment, als ihn ein Rauchmelder aus dem Schlaf riss und er das Feuer entdeckte, zu groß ist der Schmerz über all das, was in jener Nacht in wenigen Stunden, ja, praktisch von einem Augenblick auf den nächsten, verloren ging.