Unglück in den USA: Polizei: Hubschrauber verunglückt in New York

Polizei: Hubschrauber verunglückt in New York

1 Ein Hubschrauber ist in New York verunglückt (Symbolbild). Foto:

Ein Hubschrauber verunglückt in New York. Stürzte er in den Hudson River?









Link kopiert



Ein Hubschrauber ist in der US-Millionenmetropole New York verunglückt. Das bestätigte eine Sprecherin der Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Bislang gebe es allerdings keine weiteren gesicherten Informationen. Berichten zufolge hatten sich mehrere Personen in dem Hubschrauber befunden. Einsatzkräfte näherten sich der Unglücksstelle mit Booten, wie die „New York Times“ schrieb. Demzufolge trieb der Helikopter im Hudson River vor Manhattan. Der TV-Sender ABC berichtete von drei Todesopfern. Dies bestätigte die Polizei zunächst nicht.