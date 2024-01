Unglück in den Tiroler Alpen: Junge Skitourengeherin 100 Meter abgestürzt

1 In den Tiroler Alpen kam es zu dem Unglück. (Symbolbild) Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Moritz Wolf

Eine 19-Jährige unternimmt mit ihrem Vater eine Skiwanderung in den Tiroler Alpen. Im Zuge eines Richtungswechsels beim Aufstieg stürzt die junge Frau über steiles Gelände – mit schlimmen Folgen.









Bei einer Skiwanderung in den Tiroler Alpen ist eine junge Frau rund hundert Meter abgestürzt. Laut der österreichischen Polizei zog sich die 19-Jährige bei dem Unfall im Gebiet Reutte an der Grenze zu Bayern schwere Kopfverletzungen zu. Die Sportlerin stammt aus Österreich und nicht wie ursprünglich angegeben aus Deutschland, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch klarstellte.