Unglück in den Alpen: Mehrere Skifahrer in Italien von Lawine verschüttet

Wieder ein Lawinenunglück in den Alpen: zwei Todesopfer, ein weiterer Mann in kritischem Zustand im Krankenhaus. Nach weiteren Skifahrern wird noch gesucht.
Bei einem weiteren Lawinenunglück in den Alpen sind mindestens zwei Skifahrer ums Leben gekommen. Im italienischen Aostatal konnte die Bergwacht einen Mann nur noch tot aus den Schneemassen bergen. Einer starb kurz danach. Ein weiterer Skifahrer musste in kritischem Zustand mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus nach Turin gebracht werden. Nach weiteren möglichen Opfern wird gesucht.