Unglück in den Alpen: Frau stürzt in Wasserfall und stirbt – Kinder müssen Unfall mit ansehen

Eine Mutter, ihr Ehemann und drei Kinder brechen zum Wandern in den Alpen auf. An einem Wasserfall kommt es zu einem folgenschweren Unglück.
Eine Touristin aus dem Landkreis Speyer ist beim Wandern mit ihrer Familie in den Alpen einen Wasserfall hinabgestürzt und gestorben. Die 49-Jährige befand sich zum Baden in einem Wasserbecken des Flusses Partnach bei Garmisch-Partenkirchen und konnte sich nicht mehr über Wasser halten, wie die Polizei mitteilte. Ihr 48 Jahre alter Ehemann sowie ein Bergführer eilten demnach zu Hilfe. Zuerst hatte die „Passauer Neue Presse“ über das Unglück berichtet.