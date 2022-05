Flugzeug kommt in China von Startbahn ab und fängt Feuer

Unglück in Chongqing

Das Flugzeug auf dem Flughafen von Chongqing Feuer. Foto: IMAGO/Xinhua/IMAGO/Liu Chan

In der chinesischen Stadt Chongqing ist ein Flugzeug von der Fahrbahn abgekommen und hat daraufhin Feuer gefangen. 113 Passagiere waren an Bord – es gab Verletzte.















Ein Flugzeug ist in China von der Startbahn abgekommen und hat Feuer gefangen. Die chinesischen Staatsmedien verbreiteten am Donnerstagmorgen Bilder von der verunglückten Maschine der einheimischen Fluggesellschaft Tibet Airlines auf dem internationalen Flughafen von Chongqing im Südwesten des Landes. Darauf waren Flammen an einer Tragfläche sowie Passagiere bei der Flucht aus der Gefahrenzone zu sehen.

Flugzeug hatte Tibet als Ziel

„Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder wurden sicher evakuiert“, teilte Tibet Airlines mit. Einige der insgesamt 113 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder seien „leicht verletzt und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht“.

Das Flugzeug hatte demnach Nyingchi in Tibet zum Ziel. Die Besatzung hatte laut Fluggesellschaft wegen „Anomalien“ den Start „abgebrochen“. Dabei schoss die Maschine über die Startbahn hinaus und begann zu brennen.

Erst im März war ein Flug der Airline China Eastern von Kunming nach Guangzhou in einen Berg gestürzt, wobei alle 132 Menschen an Bord ums Leben kamen. Bislang wurde kein Grund für den Absturz genannt. Zwei Flugschreiber wurden geborgen und werden derzeit in den USA analysiert.