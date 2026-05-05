Unglück in China: Mindestens 21 Tote bei Explosion in Feuerwerksfabrik

Liuyang gilt als Chinas Feuerwerkshochburg, etliche Hersteller haben dort ihre Fabriken. In einer kommt es zu einem Unglück mit vielen Toten und Dutzenden Verletzten. Es ist nicht der erste Unfall.
Peking - Bei einer Explosion in einer Feuerwerksfabrik in Zentralchina sind mindestens 21 Menschen getötet worden. 61 weitere wurden verletzt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Das Unglück ereignete sich demnach am Montagnachmittag in der Stadt Liuyang in der Provinz Hunan. Die Stadt gilt als Chinas Feuerwerkshochburg, etliche Hersteller haben dort ihre Fabriken.