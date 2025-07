Unglück in Bangladesch: Nach Flugzeugabsturz in Dhaka: 25 Kinder unter Todesopfern

1 Rettungskräfte am Ort des Absturzes eines Militärjets in Dhaka. Foto: Habibur Rahman/ZUMA Press Wire/dpa Der Absturz eines Militärjets auf ein Schulgelände in Dhaka hat großes Entsetzen ausgelöst. Unter den Todesopfern befinden sich 25 Kinder.







Dhaka - Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs auf ein Schulgelände mit vielen Kindern in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ist die Zahl der Todesopfer auf 27 gestiegen. Sieben Menschen seien in der Nacht zu Dienstag an ihren Verletzungen gestorben, teilte der Assistent der Übergangsregierung, Sayedur Rahman, mit. Unter den Todesopfern seien 25 Kinder sowie der Pilot des Flugzeugs. Zudem werden demnach 78 Personen, die bei der Katastrophe verletzt wurden, noch in verschiedenen Krankenhäusern behandelt. Die meisten von ihnen erlitten Brandverletzungen.