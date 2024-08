Unglück in Albstadt: Balkon stürzt ein – Ehepaar schwer verletzt

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein älteres Ehepaar ist in Albstadt schwer verletzt worden, als der Balkon ihres Wohnhauses eingebrochen ist. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Einsturz kommen konnte.









Zwei Personen sind am Freitagnachmittag in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) beim Einsturz eines Balkons schwer verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, hatten sich eine 76-jährige Frau und ihr 81-jähriger Ehemann auf dem Balkon im ersten Obergeschoss ihres Wohnhauses in der Klarastraße aufgehalten, als dieser teilweise einstürzte. Das Ehepaar stürzten demnach etwa vier Meter in die Tiefe und wurden dabei schwer verletzt.