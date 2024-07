Unglück in Aichhalden-Rötenberg

1 Für Hilfeleistungseinsätze angeschafft: Das HLF 20 der Feuerwehr Schramberg, das zwar nach Rötenberg angefordert wurde, aber nicht zum Einsatz kommen musste. Foto: Wegner

Schwer verletzt gerettet wurde im Aichhalder Ortsteil Rötenberg ein Mensch, der in einer privaten Garage an seinem Auto gearbeitet hatte.









Bei Arbeiten an einem Fahrzeug ist am Samstagabend gegen 20.30 Uhr in Rötenberg eine Person eingeklemmt worden. Dies teilt die Feuerwehr mit.