In einem Badesee im Landkreis Sigmaringen geht ein 73-jähriger Mann beim Schwimmen plötzlich unter. Der Mann kann noch aus dem Wasser gezogen werden – doch er stirbt.









Ein 73-jähriger Mann ist am Sonntag beim Schwimmen in einem Badesee bei Rulfingen (Landkreis Sigmaringen) untergegangen – er überlebte nicht. Nach Angaben der Polizei wählten Angehörige gegen 15.30 Uhr den Notruf, nachdem der Mann nach einer Runde im See nicht mehr aus dem Wasser zurückkehrte.