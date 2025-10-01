Unglück: Gerüst stürzt in Kirche ein - Viele Tote in Äthiopien

1 Rettungskräfte waren bis in den späten Abend im Einsatz. Foto: Samuel Getachew/dpa Hunderte von Gläubigen feiern in einer Kirche, obwohl sich diese im Bau befindet. Dann kommt es zu einem tödlichen Unfall.







Addis Abeba - Nach dem Einsturz eines Baugerüsts sind in einer orthodoxen Kirche in Äthiopien mindestens 30 Menschen gestorben. Dutzende weitere Gläubige seien verletzt worden, sagte Seyoum Altye, ein Arzt eines Krankenhauses der Stadt Arerti der Deutschen Presse-Agentur. Hunderte Menschen hätten demnach in der Kirche im nördlichen Bundesstaat Amhara einen Feiertag begangen, obwohl das Gebäude derzeit renoviert wird.