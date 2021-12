1 Das "Keuzle" steht am Ortsrand von Bettenhausen. Foto: Dieter Haibt

Das "Kreuzle" in Bettenhausen erinnert an ein Unglück, das sich am 23. Dezember vor 150 Jahren ereignet hat und bei dem der Fuhrmann Johannes Link zu Tode kam.















Dornhan-Bettenhausen - Das "Kreuzle, wie es in Bettenhausen genannt wird, ist ein Gedenkstein oberhalb der letzten Häuser an der Bettenhausener Bergstraße. Der Stein erinnert an ein Unglück an der damaligen Verbindungsstraße zum Nachbarort Fürnsal, das sich am 23. Dezember zum 150. Mal jährt. An diesem Tag im Jahre 1871 kam an dieser Stelle ein schwer beladenes Pferdefuhrwerk auf vereistem Weg ins Rutschen und stürzte talabwärts, wie Dieter Haibt die Hintergründe beleuchtet. Der Fuhrmann Link aus Marschalkenzimmern, der als Knecht für einen Bettenhausener Landwirt und Weinhändler mehrere Fässer Wein "im Badischen" geholt hatte, kam dabei tragischerweise ums Leben.

Wein färbt das Wasser rot

Nach mündlicher Überlieferung gingen die Fässer unten am Hang zu Bruch und das Wasser im Zitzmanns Brunnenbach verfärbte sich rot. Leider nagt am Gedenkstein der Zahn der Zeit und die Schrift ist nicht mehr lesbar, obwohl sie vor Jahren schon einmal nachgezeichnet wurde. Eine Restaurierung durch die Kommune, den Kreis oder das Denkmalamt ist nicht abzusehen und so haben sich Anlieger entschlossen, Maßnahmen zur Erhaltung des "Kreuzle" selbst in die Hand zu nehmen und die Schrift fachmännisch wiederherstellen zu lassen. Die Inschrift lautet: "Johannes Link von Marschalkenzimmern, verunglückt durch das Fuhrwerk d. 23.Dez.1871. Treu hat er erfüllt seine Pflicht bis der Tod ihm s’Auge bricht". Foto von Dieter Haibt.