Unglück auf Sportplatz: Gutachter soll tödlichen Unfall mit Fußballtor aufklären

2 In Erlangen ist ein Fußballtor auf einen Jungen gestürzt. Foto: Sven Grundmann/News5/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Nach dem Unfalltod eines Siebenjährigen herrscht Ratlosigkeit: Wie konnte es zu dem Unglück auf einem Fußballplatz in Erlangen kommen? Ein Gutachter soll Antworten liefern.







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Erlangen - Nach dem Tod eines Siebenjährigen durch ein umgestürztes Fußballtor in Erlangen versucht die Polizei auch mit Hilfe eines Gutachters, die Ursache zu klären. "Es gibt verschiedene Varianten, die wir versuchen, auseinanderzudröseln", sagte ein Polizeisprecher. Unklar sei bisher, wie viele Menschen zum Unglückszeitpunkt an dem Tor waren und was eigentlich genau mit dem Tor passieren sollte, bevor es umstürzte.