Unglück auf Java: Zahl der Vermissten nach Schuleinsturz in Indonesien steigt

Dramatische Nachrichten aus Indonesien: Es werden weit mehr Schüler unter den Trümmern eines eingestürzten Internats vermisst als zunächst gedacht. Hunderte Einsatzkräfte kämpfen gegen die Zeit.
Jakarta - Beim Einsturz eines mehrstöckigen Schulgebäudes in Indonesien sind wahrscheinlich deutlich mehr Menschen verschüttet worden als zunächst angenommen. Die Behörden gingen nun von mindestens 91 Vermissten unter den Trümmern des islamischen Internats Al Khoziny in der Stadt Sidoarjo aus, teilte der Katastrophenschutz mit. Zuvor war von 38 Vermissten - größtenteils Schülerinnen und Schüler - die Rede gewesen.