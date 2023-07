Ein 28 Jahre alter Profibergsteiger ist an der Zugspitze in den Tod gestürzt. Der aus dem Allgäu stammende Mann habe am Montag den Grat von der Zugspitze aus in Richtung Gatterl gehen wollen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Mittwoch in Rosenheim mit. Es handle sich dabei um eine ausgesetzte und schwierige Gratkletterei, die selten begangen werde.

Bergwachtärztin stellt Tod des Manns fest

Nachdem er nicht wie angekündigt bei seinem Freund eingetroffen sei, habe dieser den Bergsteiger als vermisst gemeldet. Nach von einem Polizeihubschrauber begleiteten Suchmaßnahmen sei der Verunglückte zwischen den Wetterspitzen und dem Wetterwandeck gefunden worden. Eine Bergwachtärztin habe aber nur noch den Tod des Manns feststellen können.