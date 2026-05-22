Wie eine Unterwasserhöhle fünf Tauchern zur Todesfalle wurde

Malediven, 14. Mai 2026: Fünf italienische Taucher kommen bei einem Tauchgang ums Leben. Noch gibt es keine offizielle Ursache für das tödliche Ende der Tour. Finnische Experten haben jetzt aber Hinweise gefunden, dass das Quintett wohl einen falschen Weg aus der Unterwasserhöhle nahm. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.
Mit 15 Jahren ging Andreas Kücha zum ersten Mal unter Tage. „Es war kalt und nass, tropfte von Decken und Wänden. Ich hatte erst Angst, dann kam die Neugier. Was kommt nach der nächsten Ecke? Bis heute hat mich diese Neugier nicht losgelassen“, erinnert sich der 58-jährige Heidenheimer.