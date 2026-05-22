Wie eine Unterwasserhöhle fünf Tauchern zur Todesfalle wurde

Malediven, 14. Mai 2026: Fünf italienische Taucher kommen bei einem Tauchgang ums Leben. Noch gibt es keine offizielle Ursache für das tödliche Ende der Tour. Finnische Experten haben jetzt aber Hinweise gefunden, dass das Quintett wohl einen falschen Weg aus der Unterwasserhöhle nahm. Eine Rekonstruktion der Ereignisse.

Mit 15 Jahren ging Andreas Kücha zum ersten Mal unter Tage. „Es war kalt und nass, tropfte von Decken und Wänden. Ich hatte erst Angst, dann kam die Neugier. Was kommt nach der nächsten Ecke? Bis heute hat mich diese Neugier nicht losgelassen“, erinnert sich der 58-jährige Heidenheimer.

Andreas Kücha ist einer erfahrensten und renommiertesten Höhlentauchforscher Deutschlands, eine der risikoreichsten und gefährlichsten Sportarten überhaupt. In einer solchen Unterwasserwelt können Panik oder der kleinste Fehler tödlich sein, warnt Kücha, der zudem als einer der besten Kenner des Blauhöhlensystems auf der Schwäbischen Alb gilt. „Angst und Respekt vor einer Höhle schützen einen.“ Deshalb seien Höhlenforscher in der Regel auch sehr vorsichtige Menschen.

Drama in der Medhu Kandu Cave

Waren die fünf Taucher aus Italien, die am 14. Mai 2026 in der Medhu Kandu Unterwasserhöhle – auch Alimathà Cave genannt – ums Leben kamen, nicht vorsichtig genug? Die genauen Umstände dieses tragischen Unglücks im Inselstaat Malediven sind noch nicht vollständig geklärt. Die Behörden und Spezialisten ermitteln derzeit, doch immer mehr Details des Unterwasser-Dramas kommen ans Tageslicht.

Rückblick: Die drei Italienerinnen und der Italiener waren am vergangenen Donnerstag (14. Mai) zusammen mit einem Tauchlehrer zu einem Tauchgang im Vaavu Atoll auf den Malediven aufgebrochen, um Weichkorallen zu erforschen.

Nachdem sie von der Exkursion nicht zurückkehrten, wurde die Leiche des Tauchlehrers Gianluca Benedetti noch am Tag ihres Verschwindens in der Nähe des Eingangs der Devana Kandu Cave gefunden.

Das Vaavu Atoll ist eines der schönsten Tauchgebiete weltweit. Foto: Imago/OceanPhoto

Das Atoll ist insgesamt 42 Kilometer lang und 55 Kilometer breit und stellt die Form eines Stiefels dar. Aufgrund seiner Unberührtheit bietet es traumhafte Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten, einsame unbewohnte Inseln und Sandbänke. Foto: Imago/Depositphotos

Ein Kandu ist in Dhivehi, der Sprache der Malediven, der Name für Kanäle zwischen den Inseln, Riffen und Atollen. In ihnen herrscht durch die Gezeiten meist eine starke Strömung, da er den Wasseraustausch mit dem Inneren eines Atolls ermöglicht. Foto: Imago/Depositphotos

Alle Leichen sind geborgen

Die toten Körper der anderen vier wurden am Montag (18. Mai) nahe der dritten Kammer der Höhle in etwa 50 Metern Tiefe entdeckt. Auch die Leichen der beiden letzten Taucherinnen sind inzwischen geborgen worden.

Die beiden toten Frauen im Alter von 22 und 31 Jahren wurden von Spezialtauchern aus dem Höhlensystem in etwa 60 Meter Meerestiefe gezogen und dann an die Meeresoberfläche gebracht. Zuvor war ein Rettungstaucher von den Malediven bei der rettungsaktion ums Leben gekommen.

Die Universität Genua erklärte, unter den verunglückten Tauchern seien vier Mitarbeiter oder Studenten der Bildungseinrichtung gewesen. Die Hochschule trauere um die außerordentliche Ökologie-Professorin Monica Montefalcone, deren 22 Jahre alte Tochter Giorgia Sommacal, die an der Universität studierte, sowie um die Dozentin Muriel Oddenino und den ehemaligen Studenten Federico Gualtieri, der kürzlich sein Studium der Biologie und Meeresbiologie abgeschlossen hatte.

Die Strömung trägt das im Atoll gebildete Plankton in das offene Meer und zieht so große Fische wie Makrelen-Schwärme, Adlerrochen, Mantarochen und verschiedene Haiarten bis hin zum Walhai an. Foto: Imago/Depositphotos

Behörden wussten nichts vom Höhlentauchen

Das Quintett war mit einem kommerziellen Schiff, welches das Vaavu Atoll ansteuert, zu dem folgenreichen Ausflug gestartet. Alle Gruppenmitglieder waren erfahrene Taucher.

Laut der maledivischen Regierung hatten sie eine Genehmigung für einen Tauchgang tiefer als die für Sporttaucher maximal vorgeschriebenen 30 Meter. Allerdings hatten die Behörden nicht gewusst, dass die Gruppe plante, in eine der Unterwasserhöhlen zu tauchen.

Die Malediven sind ein kleiner Inselstaat im Indischen Ozean südwestlich von Sri Lanka. Mit ihren weißen Traumstränden, dem türkisfarbenen und azurblauen Wasser ziehen sie Urlauber aus aller Welt an. Auch für Schnorchler und Taucher ist das Archipel mit seinen hunderten Eilanden und Korallenriffe ein beliebtes Ziel.

Devana Kandu ist ein 5 bis 25 Meter tiefer Kanal südlich von Alimathaa, einer Insel des Felidhu Atolls im Süden der Malediven. Foto: Imago/ABACAPRESS

Nach Angaben der italienischen Ermittler war die Tauchgruppe in der Unterwasserhöhle unterwegs, deren Kammern durch schmale Gänge miteinander verbunden sind. Eigentlich hätte die Gruppe mit ihrer Ausrüstung nur bis zu einer Tiefe von etwa 30 Metern tauchen dürfen.

In der Mitte wird der Devana Kanal durch ein 250 Meter langes Riff geteilt. Am Außenriff befinden sich Höhlen und Überhänge, die ab 30 Metern senkrecht in die Tiefe abfallen. Foto: Imago/ABACAPRESS

Devana Kandu im Vaavu Atoll

Das Vaavu Atoll liegt an der Ostküste des maledivischen Archipels und ist dessen längsten Riff. Es wird vom Süd-Male-Atoll durch den 14 Kilometer breiten Fulidhoo-Kandu-Kanal getrennt. Es ist insgesamt 42 Kilometer lang und 55 Kilometer breit. Aufgrund seiner Unberührtheit bietet es traumhafte Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten, einsame unbewohnte Inseln und Sandbänke.

Bei der Medhu Kandu Cave handelt es sich um ein technisch höchst anspruchsvolles Höhlensystem mit Eingangstiefen um 55 bis 60 Meter und einem etwa 260 Meter langem Höhlenverlauf. Foto: Imago/Imagebroker

Ein Kandu ist in Dhivehi, der Sprache der Malediven, der Name für Kanäle zwischen den Inseln, Riffen und Atollen. In ihnen herrscht durch die Gezeiten meist eine starke Strömung, da er den Wasseraustausch mit dem Inneren eines Atolls ermöglicht. Diese Strömung trägt das im Atoll gebildete Plankton in das offene Meer und zieht so große Fische wie Makrelen-Schwärme, Adlerrochen, Mantarochen oder verschiedene Haiarten bis hin zum Walhai an.

Devana Kandu ist ein 5 bis 25 Meter tiefer Kanal südlich von Alimathaa, einer Insel des Felidhu-Atolls im Süden des Inselstaates Malediven in der Lakkadivensee des Indischen Ozeans.

In der Mitte wird er durch ein 250 Meter langes Riff geteilt. Am Außenriff befinden sich Höhlen und Überhänge, die ab 30 Metern senkrecht in die Tiefe abfallen. Dort befindet sich in 55 bis 60 Metern auch der schmale Eingang zur Medhu Kandu Cave.

Eigentlich hätte die Gruppe mit ihrer Ausrüstung nur bis zu einer Tiefe von etwa 30 Metern tauchen dürfen (Symbolbild Malediven). Foto: Imago/ABACAPRESS

Anspruchsvolles Höhlensystem in 55 Metern Tiefe

Die Medhu Kandu Cave ist kein gewöhnlicher Deep Dive. Bei dem Tauchplatz handelt es sich um ein technisch höchst anspruchsvolles Höhlensystem mit Eingangstiefen zwischen 55 und 60 Metern und einem rund 260 Meter langem Höhlenverlauf. Innerhalb der Höhle gibt es einige Tiefenveränderungen von über 60 Metern.

Die Höhle unterteilt sich in drei Kammern, wobei man den Ausgang nicht mehr sieht, wenn man sich tief in ihrem Labyrinth befindet. Zudem gibt es einige enge Passagen. Der Höhlengrund besteht hauptsächlich aus sandigem Untergrund.

Der frühere maledivische Militärtaucher Shafraz Naeem, der die Alimathà Cave nach eigenen Angaben selbst dutzende Male betaucht hat, beschreibt sie als hochkomplexes System mit Tunnelstrukturen, Restriktionen und erheblichem Risiko für Kaskadenprobleme unter Stressbedingungen.

Devana Kandu mit der Unterwasserhöhle. Foto: Facebook/Taucher.net

Diver-Community sucht nach Ursachen

Bei den fünf Opfern handelte es sich nicht um unerfahrene Urlaubstaucher. Einige Mitglieder der Gruppe wie Monica Montefalcone waren seit langem wissenschaftlich im marinen Bereich tätig und verfügten über umfangreiche Taucherfahrung.

Innerhalb der internationalen Tauch-Community werden derzeit verschiedene Faktoren diskutiert, die zu dem Unglück geführt haben könnten:

Tiefenrausch

Stress- und Kaskadeneffekte

Strömung

Sichtverlust

Probleme mit verunreinigten Atemgasen

Was man bisher weiß ist, dass die Gruppe offenbar deutlich zu tief getaucht war. Foto: Imago/ABACAPRESS

Venturi-Effekt: Wenn Strömung zum Sog wird

In der ungewohnten Umgebung könnte das Quintett ein besonderes physikalisches Phänomen zum Verhängnis geworden sein - der sogenannte Venturi-Effekt. Durch ihn wird Wasser – wie etwa in Unterwasserhöhlen – an engen Stellen stark beschleunigt, so dass eine Sogwirkung entsteht. In den Verbindungsgängen zwischen den Höhlenkammern könnte dieser Effekt die Taucher angesaugt und eingeschlossen haben.

Die Höhle (Symbolbild einer Höhle auf den Malediven) ist in mehrere Kammern unterteilt, die durch schmale Gänge miteinander verbunden sind. Foto: Imago/ABACAPRESS

Ermittler vermuten außerdem, dass die Taucher in den engen Passagen durch aufgewirbeltes Sediment die Orientierung verloren haben könnten. Diese Passagen gelten wegen der geringen Sichtweite als extrem gefährlich. Alfonso Bolognini, Präsident der italienischen Gesellschaft für Unterwasser- und Überdruckmedizin, erklärte nach Sichtung eines Plans der Devana Kundu Cave: „Dort entsteht ein gewaltiger Venturi-Effekt.“

Bolognini mutmaßt, dass die Taucher bei einer Erkundungstour in den Sog gerieten und in die Höhle gezogen wurden. „Nach dem Einsaugen konnten zwei Dinge passieren: Entweder wurden alle eingesaugt, oder einer wurde eingesaugt und die anderen versuchten, ihn zu retten. Womöglich seien sie „in Panik“ geraten und „völlig desorientiert“ gewesen. Auf der Suche nach einem Ausweg sei ihnen dann die Luft ausgegangen, so Bolognini.

Passage ohne Ausweg

Finnische Experten der Tauchsicherheits-Organisation DAN Europe, welche die vier Leichen fanden und bei der Bergung halfen, sind jetzt auf eine weitere mögliche Ursache für das Unglück gestoßen, wie sie in der italienischen Zeitung „La Repubblica“ berichten. Demnach könnten die Taucher versehentlich den falschen Ausweg aus der Höhle genommen haben.

Die Tauchretter fanden die vier Toten nämlich in einem Korridor innerhalb des Höhlenkomplexes, der in einer Sackgasse mündet, wie Laura Marroni, Geschäftsführerin von DAN Europe, in „La Repubblica“ erläutert. „Von dort gab es keinen Ausweg.“ Bereits zuvor hatten die maledivischen Behörden berichtet, dass alle vier Körper „eng beieinander“ lagen, als sie entdeckt wurden.

Höhlentauchen ist eine der risikoreichsten und gefährlichsten Sportarten überhaupt. Foto: Imago/Dreamstime

Die finnischen Diver stellten fest, dass die Devana Kandu Cave mit einer großen, hellen Halle mit sandigem Sediment beginnt und in einen Korridor führt. „Die Sichtverhältnisse sind mit künstlicher Beleuchtung ausgezeichnet“, berichtet Marroni. Der Gang ist demzufolge rund 30 Meter lang, drei Meter breit und führt zu einer zweiten Kammer, die einem großen, runden Raum ohne Tageslicht ähnelt.

Auch Shafraz Naeem bestätigt, dass Licht nur in die erste Kammer eindringt. „Man kann die gesamte Höhle nicht sehen, wenn man keine sehr gute Beleuchtung hat.“

Die Gänge in den Unterwasserhöhlen der Malediven sind eng und mitunter hunderte Meter lang. Foto: Imago/ABACAPRESS

Sandbank wird zur Todesfalle

Die finnischen Tauchexperten vermuten, dass eine Sandbank der Gruppe zur Todesfalle geworden sein könnte. Sie entdeckten diese Art Wall zwischen dem Gang und der zweiten Kammer der Höhle. Über die Sandbank könne man zwar problemlos in die zweite Kammer gelangen, so Marroni weiter. Doch wenn man sich umdrehe, um wieder hinauszutauchen, wirke die Sandbank „fast wie eine Wand, die den Gang verdeckt“.

Links von dieser Sandbank sei ein weiterer Gang gewesen. „Die Leichen der Taucher wurden alle darin gefunden, als hätten sie ihn mit dem richtigen verwechselt“, erläutert Marroni. Wenn die Taucher diesen Weg genommen hätten, wäre es „sehr schwierig gewesen, zurückzukehren, insbesondere angesichts der begrenzten Luftvorräte“.

Die wunderbare Unterwasserwelt der Malediven: Ist es wert, dafür sein Leben aufs Spiel zu setzen? Foto: Imago/Imagebroker

Panik bricht aus

Den Angaben der Ermittler zufolge nutzten die Italiener Standard-Sauerstoff-Flaschen. In einer Tiefe von 60 Metern hatten sie also nur wenig Zeit und restliche Atemluft, um die zweite Höhle zu erkunden. Marroni: „Wir sprechen von etwa zehn Minuten, vielleicht sogar weniger.“

Aufkommende Panik habe die Situation womöglich eskalieren lassen. „Zu erkennen, dass der Weg der falsche ist, und wenig Luft zu haben, vielleicht nachdem man hin und her getaucht ist, ist erschreckend. Dann atmet man schneller und der Luftvorrat schwindet.“

Der zur Neige gehende Sauerstoff wurde den fünf Tauchern zum Verhängnis (Symbolfoto). Foto: Imago/Panthermedia

Eine offizielle Erklärung zu den genauen Ursachen des Unglücks liegt bisher noch nicht vor. Die Obduktion der Leichen soll weitere Erkenntnisse bringen. Das Geheimnis lüften könnte auch die geborgene technische Ausrüstung, darunter GoPro-Kameras, von denen sich die Behörden ein besseres Verständnis für die dramatischen Ereignissen versprechen. (mit AFP/dpa-Agenturmaterial)