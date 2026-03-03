Unglück am Strand: Mindestens vier Tote bei Stegeinsturz in Spanien

Der Strand von El Bocal nördlich von Santander ist auch im Winter bei Spaziergängern beliebt. Ein Unglück zerstört die Idylle und löst einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus.
Santander - Beim Einsturz eines Stegs sind in Spanien mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall geschah am felsigen Strand El Bocal nördlich der Regionalhauptstadt Santander im Norden des Landes, wie der Seerettungsdienst der Region Kantabrien mitteilte. Nach zwei vermissten Personen wurde am frühen Abend noch gesucht, hieß es.