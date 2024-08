Tödliche Badeunfälle – DLRG in VS warnt vor Risikofaktoren

1 Die DLRG-Helfer sorgen an vielen Stränden für Sicherheit. Doch auch die Badegäste selbst können mithelfen, indem sie Risiken kennen und vermeiden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Partystimmung und Alkohol am See, erkennbar betrunken geht ein 52-jähriger Mann am Riedsee ins Wasser, geht unter und taucht nicht wieder auf. Immer wieder enden Badeunfälle in der Region in den letzten Jahren tödlich.









Es sind dramatische Szenen, die sich am Samstag in Hüfingen am Riedsee ereignet haben. Andere Badegäste versuchen dem Ertrinkenden noch zu helfen, doch sie haben keine Chance. Nach zahlreichen Anläufen gelingt es erst am Montag, die Leiche des Badegastes zu bergen.