Unglaublicher Fall in Schwenningen: Betrunken, ohne Führerschein – und dann zündet er das Auto an

Mit einer kuriosen Brandstiftung hatte es das Villinger Amtsgericht zu tun: Nach einer Promillefahrt zündete ein Mann das Auto an. Er muss ins Gefängnis – auch wegen anderer Delikte.
Es war ein mysteriöser Fall, der sich im Januar dieses Jahres auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Villinger Straße in Schwenningen abspielte: Ein Wagen brannte lichterloh – mit eingeschalteten Lichtern und offener Fahrertüre. Schnell stand der Verdacht der Brandstiftung im Raum. Die Ermittlungsbehörden hielten sich jedoch lange Zeit aufgrund der laufenden Ermittlungen zurück.