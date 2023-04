1 Bürgermeister Bruno Metz überreichte Ingrid Deutschkämer-Weber die Landesehrennadel und lobte sie für ihr Engagement. Foto: Birkle

Ingrid Deutschkämer-Weber ist mit der Landesehrennadel ausgezeichnet worden. 38 Jahre war sie im Vorstand des Ettenheimer Vereins Harmonika-Spielring, davon 18 Jahre als Vorsitzende. Nun gibt sie ihr Amt ab und erntet viel Lob für ihr Engagement.









Die Hauptversammlung des Harmonika-Spielrings Ettenheim nutzte Bürgermeister Bruno Metz einen besonderen Dank für das große Engagement von Ingrid Deutschkämer-Weber auszusprechen und ihr für 38 Jahre Vorstandstätigkeit, davon 18 Jahre als Vorsitzende, zu danken. Zudem überreichte er ihr die von Ministerpräsident Winfried Kretschmann verliehene Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg.

Metz lobte den Einsatz von Deutschkämer-Weber als „eine unglaubliche Leistung“. In den vergangenen 38 Jahren habe sie einen großen persönlichen Beitrag sowohl für den Harmonika-Spielring als auch für das kulturelle Leben in der Stadt Ettenheim geleistet. Gerade ihre Präsenz bei Veranstaltungen des Harmonika-Spielrings, ihre weit über Ettenheim hinaus gehende Zusammenarbeit mit anderen Vereinen, die vielen Kontakte und auch damit verbundenen Konzerte haben dazu beigetragen, dass viele Menschen Anteil haben konnten an der Kultur in der Stadt. Sie habe die Menschen für Musik begeistert und nicht zuletzt auch das gemeinsame Leben wohltuend gefördert und gestärkt.

Über 150 Vereine sind in Ettenheim tätig. In diesen zeichnen sich viele Menschen durch ihr ehrenamtliches Handeln und Tun aus und helfen ganz konkret eine Gemeinschaft der Vielfalt in allen Bereichen des täglichen Lebens zu schaffen, so Bürgermeister Bruno Metz. Dafür gelte es seitens der Stadt ausdrücklich zu danken. Bereit zu sein, sich für ein Ziel zu engagieren, sich mit eigener Freizeit einzubringen, und auch Verantwortung zu tragen, auch wenn es oft mit Problemen und Belastungen verbunden ist, sei nicht selbstverständlich. Ingrid Deutschkämer-Weber habe mit ihrem Handeln und Tun in einem großen Bereich des gesellschaftlichen Lebens in Ettenheim bestens gewirkt.

Einsatz hat geholfen, die Pandemie zu überstehen

Metz erinnerte an die schweren Belastungen aus der Corona-Pandemie, die gerade die kulturellen Vereine stark getroffen habe. Viele Konzerte mussten ausfallen, vor allem aber wurde das Miteinander der Menschen stark eingeschränkt und vieles sei verloren gegangen. Die jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit von Ingrid Deutschkämer-Weber habe mitgeholfen, diese Zeit zu überstehen und nun könne die aktive Arbeit wieder uneingeschränkt geleistet und dort, wo erforderlich, neu aufgebaut werden.

Deutschkämer-Weber habe in 38 Jahren im Vorstand eine „unglaubliche Leistung vollbracht“: Seit 1975 ist sie Mitglied des Harmonika-Spielrings, seit 1983 ist sie im Vorstand und seit 18 Jahren Vorsitzende. Sie wurde auch vom Deutschen Harmonika-Verband mit der Ehrenamtsnadel in Silber für 30 Jahre und der „Verdienstnadel Silber“ für 40 Jahre Tätigkeit als Musikerin ausgezeichnet. Nun hört sie als Vorsitzende auf.

Die Versammlung

Wahlen

Von der Versammlung wurde Thomas Muszer zum neuen Vorsitzenden gewählt. Außerdem gewählt wurden Rike Schempp als stellvertretende Vorsitzende, Rebecca Siefert und Gabi Beck als Rechner, Andrea Obert als Schriftführerin, Angelika Heumann als Beisitzerin Diatonix, Mario Röderer als Jugendleiter sowie Klaus Deutschkämer und Volker Neunstöcklin als passive Beisitzer. Ingrid Deutschkämer-Weber ist nun Beisitzerin Orchester.

Abschiede:

Michael Kündiger wurde geehrt und aus dem Amt des Rechners verabschiedet. Klaus Deutschkämer wurde gleichfalls geehrt und aus dem Amt des Schriftführers verabschiedet.

Ehrungen:

Erich Biehler wurde für 20 Jahre als Dirigent und Angelika Heumann für 60 Jahre aktives Spielen geehrt.