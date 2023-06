Ekelerregend war der Anblick, der sich auf dem Arbeitstisch in einem Asia-Imbiss in Villingen-Schwenningen bot: Lebende und tote Küchenschaben fanden sich im Gastrobetrieb „Mai Wok“ im Schwarzwald-Baar-Center zum Beispiel hinter der Mikrowelle, auf Regalböden und dem Fußboden unter den Arbeitstischen.

Erhebliche Verschmutzungen listet das Landratsamt in den öffentlich einsehbaren Ergebnissen von Kontrollen des Amts für Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung auf. Anlass für den Besuch war laut Amt die Beschwerde eines Kunden. Und dieser Eindruck scheint sich bestätigt zu haben.

Arbeitsgeräte mit altem Schmutz überzogen

Das Ungeziefer tummelte sich zwischen einer Motten- und einer Ameisenköderfalle auf dem Arbeitstisch, heißt es in dem Bericht, ebenso in einer Lebensmittelwanne oder der verdreckten Schneidemaschine. Zum Kontrollzeitpunkt seien in der Küche offene Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse und Nudeln zur Vorbereitung und Verarbeitung gestanden. Arbeitsgeräte mit direktem Lebensmittelkontakt seien mit altem Schmutz überzogen gewesen, beispielsweise Messer, eine Schöpfkelle, eine Entnahmezange oder ein Abtropfsieb.

Chefin erst im Februar wieder erreichbar

„Die Eiswürfelmaschine war innen mit gelblichen und dunklen Verunreinigungen behaftet“, schildern die Kontrolleure das Szenario. Angetrocknete Lebensmittelreste auf der Arbeitsfläche bei der Theke und ein verschmierter Griff der Handspülbrause sind als weitere Beanstandungen genannt.

Nach dem unerwarteten Besuch musste der Asia-Imbiss kurzfristig schließen. Aufgrund der erheblichen Hygienemängel habe das Amt die Abgabe vom Speisen untersagt und die beanstandeten Lebensmittel entsorgt. „Eine professionelle Schädlingsbekämpfung wurde angeordnet“, nennt der Bericht eine der Auflagen.

Ungeziefer und Verschmutzungen beseitigt

Dies haben sich die Mitarbeiter wohl zu Herzen genommen. Schon bei der Nachkontrolle einen Tag später waren das Ungeziefer und die Verschmutzungen beseitigt, ist dem Bericht der Lebensmittelüberwachung zu entnehmen. So konnte „Mai Wok“ seine Pforten wieder öffnen.

Von dem Imbiss war indes keine Stellungnahme erhältlich. Mit den Vorwürfen konfrontiert, führten zwei Mitarbeiter hintereinander ins Feld, die Fragen nicht zu verstehen, und verwiesen auf die Chefin, die erst im Februar wieder kommen soll.