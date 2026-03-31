Ungewöhnliches Projekt: Sexarbeiterinnen kuratieren Ausstellung in Bundeskunsthalle

Premiere in der Bundeskunsthalle: Erstmals haben dort Sexarbeiterinnen eine Ausstellung mit kuratiert. Es geht um die Rotlichtbranche und ihre lange Geschichte.
Bonn - "Ich bin wirklich sehr glücklich, all diese Geschichten von Sexarbeitenden auf einer so großen nationalen Bühne versammelt zu sehen" – so beschreibt Sexarbeiterin Rori ihre Gefühle angesichts einer von ihr mitgestalteten Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn. "Sex Work" erzählt die Geschichte der Sexarbeit seit der Antike. In den staubigen Straßen des alten Athens sollen Prostituierte Sandalen getragen haben, die einen Abdruck mit der Aufschrift "Folge mir" hinterließen.