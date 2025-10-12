Ungewöhnliches Projekt: Die Sorgen und Lasten schwimmen mit

Um dem Thema Demenz eine größere Öffentlichkeit zu verschaffen, ist Verena Röck aus Schwenningen im Bodensee von Überlingen nach Dingelsdorf geschwommen.
In ihren Fokus geriet das Thema Demenz, weil ihre 94-jährige Großmutter an Demenz erkrankt ist. Also beschloss die 30-Jährige, im Rahmen der bundesweiten Demenzwoche von Überlingen nach Dingelsdorf zu schwimmen. Sie ist hauptberuflich für humanitäre Projekte tätig und überlegte deshalb auch bei dieser Aktion, wie sie noch andere mit ins Boot holt. Die Strecke zwischen Überlingen und Dingelsdorf stand zwar auf der To-do-Liste ihrer Großmutter – und blieb dort.