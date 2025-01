Ungewöhnliches Beziehungsmodell: Ehefrau von Bordellgänger: „Es macht unsere Beziehung entspannter“

1 Jeder vierte Mann hat laut einer repräsentativen Studie schon einmal für Sex bezahlt. Foto: terovesalainen - stock.adobe.com/Christian Charisius

Ulrike und Thomas Graf sind seit 22 Jahren verheiratet, seit 16 Jahren geht Thomas zu Prostituierten, weil ihm der Sex daheim nicht reicht. Seine Frau und die Tochter wissen davon. Warum sie das so locker nehmen und wie das Paar seine Beziehung lebt.









Das hatte die Hausdame noch nicht erlebt! Ruft doch eine Ehefrau im Bordell an, und will einen Gutschein über zwei Stunden für ihren Mann kaufen, der dort Stammkunde ist! Weil sie keine Vordrucke für derlei Gelegenheiten in der Schublade hatte, schickte sie den Gutschein per Mail-Anhang. Die Kontonummer für die 300 Euro stand auch darauf. Ulrike Graf überwies, druckte das Papier aus, legte es in einen schönen Umschlag und ihrem Mann Thomas zu dessen 55. Geburtstag auf den Esstisch. „Alles Gute zum Geburtstag, Hase!“, sagte sie. Und er: „Du kannst mich immer noch überraschen.“