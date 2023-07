Bei einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall ist am Donnerstagmittag ein Autofahrer in seiner eigenen Garage in Bad Dürrheim eingeklemmt und verletzt worden. Zuvor ging wohl ein Parkmanöver schief.

Wie konnte es zu so einem Unfall kommen? Dieser Frage müssen nun die Beamten des Polizeipostens in Bad Dürrheim nachgehen.

Anrufer hatten gegen 13.30 Uhr gemeldet, dass ein Autofahrer in einer Garage in der Riedstraße eingeklemmt ist. In der Folge waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst mitsamt Rettungswagen und Notarzt sowie die Feuerwehr an die Einsatzstelle gerufen worden. Dort fanden sie einen älteren Autofahrer vor, dessen Fuß in der Fahrertür eingeklemmt war, die wiederum von der Garagenwand blockiert wurde.

Die rund 20 Kräfte der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen angerückt war, bereiteten daraufhin nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst die Befreiung des Mannes vor. Dazu war sein Mercedes hydraulisch angehoben worden, um den Fuß und das Bein zu entlasten.

Verletzt, aber stabiler Zustand

Anschließend zog man den Wagen vorsichtig aus der Garage und befreite so vor den Augen der Ehefrau den Mann aus seiner verzwickten Lage. Er kam mit Verletzungen aber einem stabilen Zustand ins Klinikum.

Die ersten Ermittlungen hatten ergeben, dass das Fahrzeug offenbar beim Aussteigen des Mannes einen Satz nach vorne machte und der Fahrer so eingeklemmt wurde. Wie es dazu kommen konnte, ist aber noch unklar – auch deshalb, weil den Unfall niemand beobachtet hatte. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.