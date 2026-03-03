Ungewöhnlicher Gast: Ein Wal schwimmt im Wismarer Hafen

Ein mehrere Meter langer Wal sorgt für Staunen in einem Ostsee-Hafen. Die Feuerwehr musste auch schon eingreifen.
Wismar - Im Hafen von Wismar sorgt ein Wal in der Ostsee für Aufsehen. Er tauche "gerade immer wieder auf", sagte der Sprecher der Stadt, Marco Trunk. Seit wann sich das Tier dort befindet, konnte er nicht sagen. "Ich hab' heute Mittag davon erfahren." Der Wal befand sich seiner Aussage nach am Nachmittag zwischen dem Alten Hafen und dem Seehafen. Zuerst hatte der Sender Ostseewelle berichtet.