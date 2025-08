Schlüsselbein, Schädel, Oberschenkel, Gürtelschnalle – ist auf den Päckchen zu lesen, die dieser Tage in der Außenstelle des Landesamtes für Denkmalschutz in der Rottweiler Alemannenstraße die Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Vor wenigen Tagen erreichte die Archäologen um Christoph Wulfmeier, den Leiter der Außenstelle, ein klassischer Anruf: „Wir haben da etwas gefunden.“ Und schon ziehen die Experten los. Denn auf den Baustellen soll es möglichst zu keinen Verzögerungen kommen. Nun gilt es zunächst einmal zu schauen, was die Gartenbauer in der Heerstraße Spannendes entdeckt haben. Und ob es überhaupt archäologisch ist.

Dem ist so, das steht schnell fest. In diesem Fall ist es ein Gefäß, das ein wenig, wie eine Vase anmutet. Doch, wie alt der lehmverklebte Gegenstand wirklich ist, dazu möchte und kann zunächst keiner eine Prognose abgeben. Und so „wandert“ das Gefäß in die Außenstelle, wird erst mal gereinigt und untersucht.

Doch damit nicht genug. Ein paar Tage später der nächste Fund, auf ebendieser Baustelle. Und wieder rückt das Team aus, verstärkt um einige Ehrenamtliche. Diesmal gibt es richtig zu tun. Zwei Gräber sind freizulegen. Wenig später stellt sich heraus, dass es sich sogar um vier Bestattungen handelt. Gräber aus der Alemannenzeit hat man an der Heerstraße in den 1960er Jahren bereits gefunden. Gehören die neuen Gräber dazu? Die Funde werfen Fragen auf. Doch die müssen warten, wie Wulfmeier erklärt.

Das Gefäß, nachdem es gereinigt wurde. Zur Datierung wirft es noch einige Fragen auf. Foto: Siegmeier

Zunächst geh es darum, die Funde freizulegen, zu dokumentieren und dann zu sichern – sprich: mitzunehmen. In der Außenstelle werden sie behutsam gereinigt, beschriftet und verpackt. Ein paar Tage später gibt es zumindest einige Antworten: noch immer viele Fragen. „Wir haben vier Individuen gefunden, eine Kette, eine Gürtelschnalle und einen Kreolenohring, und eben das etwa 30 Zentimeter hohe Gefäß“, informiert Christoph Wulfmeier und zeigt die Funde.

Zwei Skelette lagen übereinander

„So ein Gefäß habe ich noch nie gesehen. Die Form ist sehr ungewöhnlich“, gibt der Archäologe zu, der den Fund vorsichtig dem 8. oder 9. Jahrhundert nach Christus zuordnet. „Aber sicher wissen wir es noch nicht. Da man Grabbeigaben wie Ohrring, Eisenmesser und Kette gefunden hat, dürften die Gräber aus dem Frühmittelalter stammen, vermutet Wulfmeier. „Das wollen wir aber noch durch eine naturwissenschaftliche Beprobung absichern“, sagt er. Außergewöhnlich sei, dass zwei Skelette übereinander bestattet sind. Der kleine Friedhof war also offenbar länger belegt.

In einer Ausgrabungszeichnung aus dem Jahr 1965 ist in direkter Nachbarschaft ein „alemannisches Gräberfeld“ aus dem Frühmittelalter vermerkt. „Das kann passen, aber auch einen anderen Zusammenhang der Neufunde kann man derzeit noch nicht ganz ausschließen“, so Wulfmeier, der aufzeigt, dass im Bereich Heerstraße, Steig und Pürschgerichtslinde viele Siedlungsspuren zu finden seien. Aus ganz unterschiedlichen Epochen.

Weitere Antworten lasen auf sich warten

In den nächsten Tagen werden die Funde nochmals genau untersucht und Christoph Wulfmeier und sein Team, Ana Hafner und Ingrid Stern, sind zuversichtlich, hier auf neue Erkenntnisse zu stoßen.